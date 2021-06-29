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Николай Азаров решительно осудил украинское «кривосудие»

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Политика
Николай Азаров решительно осудил украинское «кривосудие»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Фокин

Киев, 29 июня. Украинское «кривосудие» фабрикует дела против всех неугодных Киеву личностей, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

По словам политика, партия «Слуга народа» снова намерена попрать Конституцию и Минские соглашения. Депутаты направили на рассмотрение Верховной рады законопроект, подразумевающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. Они хотят создать механизм, позволяющий заочно осуждать жителей Донбасса, отменив положение об освобождении от уголовной ответственности по истечению срока давности за тяжкие или особо тяжкие преступления на неподконтрольной Киеву территории.

«Во-первых, это нарушает Минские соглашения. Во-вторых, ставит в неравное положение защитников Донбасса перед всякими <...> радикалами-националистами. В-третьих, вводит обратное действие УК. Это также нарушает ст. 24 и 129 Конституции», — отметил Азаров.

Фактически «слуги» хотят закрепить на законодательном уровне презумпцию вины по территориальному признаку. После этого все жители Донбасса окажутся в опасности, поскольку украинское «кривосудие» фабрикует дела против неугодных Киеву личностей, заключил бывший премьер.

Николай Азаров ранее подверг критике решение снести знак дружбы с Москвой в Киеве. По его словам, сейчас народ занимается переворотами, памятниками, майданами, а другие страны — делом.

Плюс ко всему украинский президент Владимир Зеленский намерен встретится со своим американским коллегой. Азаров считает, что в Белом доме не услышат от Зеленского ничего нового, пишет НСН.

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Все новости / Политика / Николай Азаров решительно осудил украинское «кривосудие»
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