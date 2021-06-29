СБР согласовал с IBU возвращение логотипа с цветами российского флага

Москва, 29 июня. Спортсмены из РФ смогут выступить на летнем чемпионате мира 2021 года с трехцветным логотипом с флагом Союза биатлонистов России (СБР).

Пресс-служба CБР сообщила, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил сборной России выступать с трехцветным логотипом организации на летнем ЧМ-2021. Турнир в чешском Нове-Место пройдет с 25 по 29 августа.

На зимнем чемпионате мира 2021 года российская национальная команда выступала с монохромным флагом СБР. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА спортсменам из РФ на протяжении двух лет запрещено выступать на планетарных первенствах и Олимпиадах под флагом страны и использовать государственные символы.

Ранее сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась победой команды Луиса Энрике со счетом 5:3.