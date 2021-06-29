Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 11:02
11:00
Происшествия
Баданин находится в статусе подозреваемого по делу о клевете
10:57
Шоу-бизнес
Мария Максакова хочет попросить Тюрина пощадить психику их детей
10:56
Происшествия
Стример Mellstroy выступит в суде с последним словом
10:54
Экономика
Российской экономике пообещали рост в 3,3%
10:53
Общество
Как COVID изменил культурную жизнь Санкт-Петербурга
10:52
Армия
19FortyFive: «невидимая смерть» из России поджидает ВМС США под водой
10:51
Происшествия
СК проводит проверку после угроз модельеру Вячеславу Зайцеву
10:48
Армия
В Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам
10:47
Экономика
АФК «Система» продает акции производителя «Спутника V»
10:46
Весь мир
У чилийца, вернувшегося из Армении, обнаружили вариант коронавируса «Дельта»
Все новости

СБР согласовал с IBU возвращение логотипа с цветами российского флага

  /   Обновлено: 29 июня 2021 09:47
Спорт
СБР согласовал с IBU возвращение логотипа с цветами российского флага
biathlon-pokljuka.com  /  ORGANIZACIJSKI ODBOR POKLJUKA

Москва, 29 июня. Спортсмены из РФ смогут выступить на летнем чемпионате мира 2021 года с трехцветным логотипом с флагом Союза биатлонистов России (СБР).

Пресс-служба CБР сообщила, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил сборной России выступать с трехцветным логотипом организации на летнем ЧМ-2021. Турнир в чешском Нове-Место пройдет с 25 по 29 августа.

На зимнем чемпионате мира 2021 года российская национальная команда выступала с монохромным флагом СБР. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА спортсменам из РФ на протяжении двух лет запрещено выступать на планетарных первенствах и Олимпиадах под флагом страны и использовать государственные символы.

Ранее сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась победой команды Луиса Энрике со счетом 5:3.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / СБР согласовал с IBU возвращение логотипа с цветами российского флага
россия биатлон ibu флаг сбр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru