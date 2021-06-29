Участники программы Windows Insider могут протестировать новую ОС

Москва, 29 июня. Официальная предварительная версия операционной системы Windows 11 доступна для первых участников тестирования программного обеспечения.

Согласно представленной информации, сборка под номером Build 22000.51 официально доступна участникам программы Windows Insiders. Операционная система немного отличается от просочившейся ранее в интернет Windows 11. В ОС скорректировали командную строку в «Проводнике» и приложение Microsoft Store, передает Astera.

Изменилась и панель подключения внешних мониторов к ноутбуку. Чтобы установить обновление на компьютер, лучше всего сначала использовать специальное приложение PC Health Check. С помощью него можно узнать подходит ПК для работы с новой операционной системой.

Корпорация Microsoft ранее представила на собственном официальном YouTube-канале видеоролик, в котором интернет-пользователи заметили намек на выпуск ОС Windows 11.