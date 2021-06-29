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Участники программы Windows Insider могут протестировать новую ОС

  /   Обновлено: 29 июня 2021 09:44
Общество
Участники программы Windows Insider могут протестировать новую ОС
Официальный сайт Microsoft

Москва, 29 июня. Официальная предварительная версия операционной системы Windows 11 доступна для первых участников тестирования программного обеспечения.

Согласно представленной информации, сборка под номером Build 22000.51 официально доступна участникам программы Windows Insiders. Операционная система немного отличается от просочившейся ранее в интернет Windows 11. В ОС скорректировали командную строку в «Проводнике» и приложение Microsoft Store, передает Astera.

Изменилась и панель подключения внешних мониторов к ноутбуку. Чтобы установить обновление на компьютер, лучше всего сначала использовать специальное приложение PC Health Check. С помощью него можно узнать подходит ПК для работы с новой операционной системой.

Корпорация Microsoft ранее представила на собственном официальном YouTube-канале видеоролик, в котором интернет-пользователи заметили намек на выпуск ОС Windows 11.

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microsoft операционная система windows 11
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