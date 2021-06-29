Ежегодно 29 июня в России отмечают День партизан и подпольщиков. В 2009 году президент России Владимир Путин подписал закон, на основании которого праздник был приурочен к памятной дате.

За основу даты взяли день 1941 года, когда вышел приказ о формировании партизанских отрядов в прифронтовых областях Советского Союза. В этот день жители бывшего СССР с благодарностью вспоминают тех, кто ценой жизни отстоял Родину. Многие скорбят, поскольку их родственники пали смертью храбрых от фашистских захватчиков.

В 1944 году в отрядах советских партизан воевало более миллиона человек, среди которых были не только мужчины, но еще женщины и дети. Их храбрость и героизм сыграли важнейшую роль в успешном исходе войны. Партизаны ранили и захватили более миллиона немецко-фашистских солдат, также было уничтожили множество вражеской военной техники.

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Партизанские вооруженные группы не участвовали в прямых столкновениях с врагом и были в подчинении у органов управления Красной армии. Их отряды разворачивались на территории врага, в густых лесах и болотистых местностях. Главной задачей партизан — подрывать планы врага, не давать подготавливать оборону, а также наносить серьезный ущерб в тылу. Одновременно с партизанскими отрядами разворачивалась подпольная антифашистская деятельность. Именно они не давали спуску врагам и совершали многочисленные диверсии.

Если в начале формирования партизанских отрядов в них входили необученные добровольцы, то со временем они стали работать под командованием подготовленных офицеров. И уже спустя полгода со дня основания первых отрядов в этих движениях участвовали сотни защитников Родины. Самые большие формирования возникали в Белоруссии и на Украине.

Уже с 1942 года в тылу противника были сформированы целые «партизанские края», которые за годы Великой Отечественной войны уничтожили 2500 паровозов, 350 тыс. вагонов цистерн и платформ, 20 тыс. поездов и 12 тыс. мостов на железных и грунтовых дорогах. Также было сбито в воздухе и взорвано на аэродромах 1100 самолетов, уничтожено более 600 тыс. и взято в плен более 50 тыс. солдат и офицеров противника.

Вячеслав Серкез /

Вклад партизанских отрядов в победу над фашизмом невозможно переоценить. Именно благодаря им враг не мог чувствовать себя в безопасности даже на своей территории. Советские партизаны вызывали у гитлеровцев неописуемый страх.

Подпольным партизанским движением был охвачен весь немецкий тыл, народное сопротивление было поистине героическим и самоотверженным. В годы войны за героизм и мужество более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек удостоились звания Героя Советского Союза.

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