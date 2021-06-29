Поляк избил украинца за речь на родном языке

Варшава, 29 июня. Житель Польши избил гражданина Украины за его речь на родном языке. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел на западе страны в окрестностях города Познань. Очевидцы рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал приставать на пляже к компании отдыхающих украинцев. Причиной стал их разговор на родном языке.

Разгорелся конфликт, в результате которого поляк избил одного из граждан Украины до потери сознания. После чего агрессор хотел сбежать, но очевидцы происшествия задержали мужчину и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Потерпевшему была оказана медпомощь. По словам украинца, нападавший выкрикивал националистические лозунги. В настоящее время агрессор находится под стражей. Организовано расследование.

Похожий инцидент произошел ранее в Челябинске. Неизвестный жестоко избил пожилого мужчину из-за замечания.