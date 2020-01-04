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Евро-2020: 1/4 финала, полуфиналы, финал — когда состоятся, кто играет, где смотреть

Спорт
Евро-2020: 1/4 финала, полуфиналы, финал — когда состоятся, кто играет, где смотреть
Федеральное агентство новостей  / 

Чемпионат Европы по футболу, который мы ждали с прошлого года, вышел на финишную прямую. В финальной стадии Евро-2020 остались две игры 1/8 финала, в которой определится последняя четвертьфинальная пара, а впереди — самое интересное: четвертьфиналы, полуфиналы и, наконец, финал на знаменитом лондонском «Уэмбли»!

Вот какие угощения на этом футбольном пиршестве нам осталось отведать. Время указано московское.

Финальная стадия плей-офф Евро-2020: кто и когда играет, где смотреть по ТВ

1/8 финала

29 июня

Англия — Германия (19:00, Лондон, Первый канал)

Швеция — Украина (21:00, Глазго, «Россия 1»)

30 июня и 1 июля — дни отдыха

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Швейцария — Испания (19:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Бельгия — Италия (22:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Чехия — Дания (19:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Швеция/Украина — Англия/Германия (22:00, Рим)

4 и 5 июля — дни отдыха

Евро-2020: 1/4 финала, полуфиналы, финал — когда состоятся, кто играет, где смотреть
Федеральное агентство новостей  / 

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: победитель 1/4 финала 1 — победитель 1/4 финала 2 (22:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: победитель 1/4 финала 4 — победитель 1/4 финала 3 (22:00, Лондон)

8, 9, 10 июля — дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон, «Россия 1»).

Где будут транслироваться матчи 1/4 финала и полуфинала, ФАН укажет после окончательного формирования сетки вещания федеральных каналов.

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евро-2020 плей-офф
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