Евро-2020: 1/4 финала, полуфиналы, финал — когда состоятся, кто играет, где смотреть

Чемпионат Европы по футболу, который мы ждали с прошлого года, вышел на финишную прямую. В финальной стадии Евро-2020 остались две игры 1/8 финала, в которой определится последняя четвертьфинальная пара, а впереди — самое интересное: четвертьфиналы, полуфиналы и, наконец, финал на знаменитом лондонском «Уэмбли»!
Вот какие угощения на этом футбольном пиршестве нам осталось отведать. Время указано московское.
Финальная стадия плей-офф Евро-2020: кто и когда играет, где смотреть по ТВ
1/8 финала
29 июня
Англия — Германия (19:00, Лондон, Первый канал)
Швеция — Украина (21:00, Глазго, «Россия 1»)
30 июня и 1 июля — дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Швейцария — Испания (19:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Бельгия — Италия (22:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Чехия — Дания (19:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Швеция/Украина — Англия/Германия (22:00, Рим)
4 и 5 июля — дни отдыха
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: победитель 1/4 финала 1 — победитель 1/4 финала 2 (22:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: победитель 1/4 финала 4 — победитель 1/4 финала 3 (22:00, Лондон)
8, 9, 10 июля — дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон, «Россия 1»).
Где будут транслироваться матчи 1/4 финала и полуфинала, ФАН укажет после окончательного формирования сетки вещания федеральных каналов.