Нейроцифролог рассказал, какие тайны скрываются за числом души

Часто случается так, что человек с детства скрывает себя настоящего за маской, которую его заставили надеть семья, друзья, знакомые, прохожие и даже враги. Звучит страшно, не так ли? А это ведь не сказки. Об этом в комментарии ФАН рассказал нейроцифролог Вадим Безделев.

«Когда человек годами выстраивает стену вокруг своей души, со временем он забывает, какая она на самом деле. Надо узнать себя, познакомиться вновь со своим истинным «я». Для того чтобы разрушить искусственную маску, обратимся к нейроцифрологии. Это система нейрокоррекции, которая соединяет в себе психологию, нумерологию и восточные техники», — пояснил Вадим Безделев.

По его словам, нужно рассчитать число своей души, которое, возможно, поможет узнать много нового о себе. Для расчета понадобится лишь дата рождения. Если это однозначное число, то никаких вычислений делать не нужно.

«Возьмем для примера число 26. Складываем его: 2 + 6 = 8. Число души — 8», — добавил Вадим Безделев.

фото из личного архива Вадима Безделева /

Нейроцифролог рассказал, что скрывается за числом души.

1

Смелость — это про вас. «Единицы» — прирожденные лидеры. Их амбициозность и сила характера никогда не позволят сидеть в тени и кому-то подчиняться. Но вместе с этим есть склонность к тирании, жестокости, злоупотреблению своей властью.

2

Эдакая романтичная ромашка. Такие люди довольно мягкие и покорные. Чувство ненависти им чуждо — они миролюбивы и благородны. Без минусов, конечно, не обойтись. Людям с числом души «2» сложно что-либо планировать и ставить цели, что приводит порой к некоторым проблемам.

3

Число души «3» заставляет людей постоянно работать над чем-то новым, полезным для общества, что может прославить их в истории. Они крайне дисциплинированы и трудолюбивы. Однако есть склонность к тщеславию и небольшая неусидчивость.

4

О таких говорят — упрямый как баран (в хорошем смысле, разумеется). Число души делает людей упрямыми и настойчивыми, а также помогает не бояться трудностей. Помимо всего прочего, они очень щедрые и добрые, но не обходится и без нотки эгоизма.

5

Люди крайне мягкие и ранимые, однако вместе с этим они достаточно авантюрные и быстро подстраиваются под новые обстоятельства. Деньги летят к ним в руки сами, а готовность к авантюрам родилась, видимо, вперед них.

pixabay.com / Avi Chomotovski

6

Внешне такие люди очень красивые — у них прирожденное чувство прекрасного и любовь к роскоши. Они любят и ценят свою семью, но если их обидеть, прощения можно не ждать.

7

Может показаться, что такие люди слишком неудачливы и нерешительны, однако, если развить свой врожденный талант, у человека откроется второе дыхание и жизнь заиграет новыми красками.

8

С виду они кажутся замкнутыми и серьезными, но близкие знают «восьмерок» как жизнерадостных и веселых людей. Им не хватает умения доверять людям. Еще таких людей часто называют трудоголиками.

9

Суматошные люди, которые не сидят без дела. Их решительность и сила воли заставляют крутиться как белка в колесе. Однако «девятки» не любят критику и могут быстро разгневаться.

Как отметил Вадим Безделев, число души показывает сущность человека, его манеру поведения и характер. Стоит внимательно прочитать расшифровку, чтобы найти свои плюсы и минусы. Число души — это лишь небольшая подсказка, каким человек является на самом деле.

Ранее нейроцифролог рассказал, как откинуть все сомнения и стать счастливым. В призрачной погоне за счастьем мы забываем, что оно в моменте.