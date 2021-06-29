Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 11:01
11:00
Происшествия
Баданин находится в статусе подозреваемого по делу о клевете
10:57
Шоу-бизнес
Мария Максакова хочет попросить Тюрина пощадить психику их детей
10:56
Происшествия
Стример Mellstroy выступит в суде с последним словом
10:54
Экономика
Российской экономике пообещали рост в 3,3%
10:53
Общество
Как COVID изменил культурную жизнь Санкт-Петербурга
10:52
Армия
19FortyFive: «невидимая смерть» из России поджидает ВМС США под водой
10:51
Происшествия
СК проводит проверку после угроз модельеру Вячеславу Зайцеву
10:48
Армия
В Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам
10:47
Экономика
АФК «Система» продает акции производителя «Спутника V»
10:46
Весь мир
У чилийца, вернувшегося из Армении, обнаружили вариант коронавируса «Дельта»
Все новости

Житель Собинки насмерть забил свою жену руками

Происшествия
Житель Собинки насмерть забил свою жену руками
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Собинка, 29 июня. Следователи СК РФ по Владимирской области обвинили 34-летнего жителя Собинки в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекший ее смерть.

«По версии следствия, в марте 2021 года по месту жительства мужчина в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с супругой. Желая причинить тяжкий вред здоровью, обвиняемый нанес супруге множественные удары руками по голове, телу и конечностям, от которых она скончалась на месте преступления», — рассказал ФАН источник в СК РФ по Владимирской области.

После совершенного преступления мужчину заключили под стражу, эта мера действует до сих пор. При этом собинец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следователи собрали достаточно доказательств, что позволило утвердить обвинительное заключение и передать вместе с ним уголовное дело в суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее житель Ростовской области зарезал жену кухонным ножом. После убийства 55-летний мужчина сдался полиции.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Собинки насмерть забил свою жену руками
убийство владимирская область собинка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru