Житель Собинки насмерть забил свою жену руками

Собинка, 29 июня. Следователи СК РФ по Владимирской области обвинили 34-летнего жителя Собинки в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекший ее смерть.

«По версии следствия, в марте 2021 года по месту жительства мужчина в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с супругой. Желая причинить тяжкий вред здоровью, обвиняемый нанес супруге множественные удары руками по голове, телу и конечностям, от которых она скончалась на месте преступления», — рассказал ФАН источник в СК РФ по Владимирской области.

После совершенного преступления мужчину заключили под стражу, эта мера действует до сих пор. При этом собинец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следователи собрали достаточно доказательств, что позволило утвердить обвинительное заключение и передать вместе с ним уголовное дело в суд, где его рассмотрят по существу.

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