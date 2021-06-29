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Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи

Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 29 июня. Стоимость американской валюты по отношению к рублю увеличилась на открытии торгов Московской биржи.

Согласно данным площадки, курс доллара поднялся на 3,25 копейки и находится на уровне 72,15 рубля. Котировки евро увеличились на 45,25 копейки. Стоимость европейской валюты достигла 86,4375 рубля, передает ТАСС.

Аналитики Sber CIB ранее сообщили, что доллар может подорожать до 72,5 рубля на текущей неделе. При этом эксперты признают, что российская национальная валюта может оказаться под давлением на фоне уменьшения дивидендных выплат.

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