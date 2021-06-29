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Байден обвинил Трампа в нанесении ущерба отношениям США с другими странами

Политика
Байден обвинил Трампа в нанесении ущерба отношениям США с другими странами
Global Look Press  /  Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 июня. Джо Байден заявил, что его предшественник на посту президента США Дональд Трамп нанес своими действиями «невообразимый ущерб» отношениям Вашингтона с другими странами.

С громким заявлением американский лидер выступил в понедельник на прошедшем в режиме видеосвязи мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Байден напомнил, что недавно вернулся из Европы и поделился итогами поездки.

«И вот итог. Я знаю, что вы все понимали это невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте [президента]», сообщил Байден, не упомянув Трампа по имени.

Ранее Трамп выступил с критикой в адрес Байдена за отмену постройки трубопровода местного производства Keystone XL.

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