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«Дети кукурузы» Стивена Кинга выйдут в 4К в сентябре 2021 года

Шоу-бизнес
«Дети кукурузы» Стивена Кинга выйдут в 4К в сентябре 2021 года
flickr.com  /  The USO

Лос-Анджелес, 29 июня. Классический фильм ужасов «Дети кукурузы» 1984 года будет перевыпущен в увеличенном разрешении 4K Ultra HD. Его можно будет купить уже в сентябре 2021 года.

Известная хоррор-кинолента 80-х основана на одноименном рассказе писателя Стивена Кинга. В центре сюжета лежит история о секте сельских детей, которые поклоняются злому духу. Хотя «Дети кукурузы» получили смешанные отзывы после своей премьеры, сейчас многие считают это культовым произведением канона ужасов. Об этом сообщает ScreenRant.

Теперь фильм получит разрешение 4K. Его переработкой займется британская кинопрокатная компания Arrow Video. Оригинальное кино было снято с использованием 35-миллиметровой пленки, реставрация которой поможет увеличить разрешение и улучшить четкость.

Blu-ray диск 4K UHD будет продаваться с инсайдерскими дополнительными материалами, включая аудиокомментарии режиссера фильма Фрица Кирша и ведущих детских актеров Джона Франклина и Кортни Гейнс. Новый релиз будет продаваться с длинным списком эксклюзивных интервью, короткометражных видеороликов и ретроспективой создания.

Ранее стало известно, что актер Майкл Майерс возвращается к своей роли в фильме «Хэллоуин убивает». Хоррор выйдет на экраны 15 октября.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Дети кукурузы» Стивена Кинга выйдут в 4К в сентябре 2021 года
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