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Российские ученые создадут первый в стране ДНК-принтер
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Российские ученые создадут первый в стране ДНК-принтер

Наука
Российские ученые создадут первый в стране ДНК-принтер
pixabay.com

Москва, 29 июня. Ученые двух томских вузов и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН начали разрабатывать принтер для печати коротких участков ДНК.

Эти материалы можно будет использовать для сборки уже известных генов с внесением модификации. Биопринтинг генов, по словам советника Томского государственного университета при ректорате и руководителя проектов в области биомедицины Алексея Сазонова, является новейшим научным направлением. Но пока лидирующая позиция в этой сфере за Китаем и США, указал специалист.

Планируется, что рабочий прототип первого российского ДНК-принтера будет готов уже к 2024 году. Как пояснили в пресс-службе ТГУ, появление первого российского ДНК-принтера может привести к революционным изменениям во всех отраслях, в частности, в медицине и фармацевтике, пишет ТАСС.

В начале лета международная группа исследователей совершила прорыв в области геномики. Они смогли получить полное представление о последовательности всех пар оснований.

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