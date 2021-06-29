Байден подписал законопроекты о стимулировании в США научных исследований

Вашингтон, 29 июня. Принятые Палатой представителей Конгресса США два законопроекта о стимулировании исследований помогут Вашингтону превзойти Пекин. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден.

Он отметил, что десятилетия пренебрежений и сокращения инвестиций поставили США в невыгодное конкурентное положение. В свою очередь такие страны, как Китай, вливают средства и целенаправленно развивают новые технологии и отрасли.

Байден уверен, что принимаемые Пекином меры оставляют США «под реальным риском оказаться позади». По его словам, важно добиться исторических инвестиций в науку и полупроводниковую промышленность. Глава Белого дома уверен, что это поможет превзойти Китай и весь мир на долгие годы.

Ранее Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний. В список попали те компании, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность США.