Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 09:27
09:25
Наука
Новый тип сигнала между клетками выявили в человеческом мозге
09:24
Происшествия
Полиция задержала заместителя главреда "Проекта" Рубина
09:16
Происшествия
Прокуратура начала проверку после инцидента с прогулочным теплоходом в Петербурге
09:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с «Газелью» в Ростовской области, ФАН публикует фото
09:07
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Политика
Байден обвинил Трампа в нанесении ущерба отношениям США с другими странами
09:04
Экономика
Прикамье расширяет сотрудничество с крупнейшим угольным предприятием Узбекистана
09:01
Происшествия
Пять детей утонули в Прикамье за сутки
09:01
Шоу-бизнес
«Дети кукурузы» Стивена Кинга выйдут в 4К в сентябре 2021 года
09:01
Наука
Российские ученые создадут первый в стране ДНК-принтер
Все новости

Байден подписал законопроекты о стимулировании в США научных исследований

Политика
Байден подписал законопроекты о стимулировании в США научных исследований
pixabay.com

Вашингтон, 29 июня. Принятые Палатой представителей Конгресса США два законопроекта о стимулировании исследований помогут Вашингтону превзойти Пекин. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден.

Он отметил, что десятилетия пренебрежений и сокращения инвестиций поставили США в невыгодное конкурентное положение. В свою очередь такие страны, как Китай, вливают средства и целенаправленно развивают новые технологии и отрасли.

Байден уверен, что принимаемые Пекином меры оставляют США «под реальным риском оказаться позади». По его словам, важно добиться исторических инвестиций в науку и полупроводниковую промышленность. Глава Белого дома уверен, что это поможет превзойти Китай и весь мир на долгие годы.

Ранее Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний. В список попали те компании, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность США.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден подписал законопроекты о стимулировании в США научных исследований
байден инвестиции научная отрасль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru