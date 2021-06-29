В Сети показали, как выглядел бы Росомаха в классическом костюме из комиксов

Лос-Анджелес, 29 июня. В Instagram был опубликован фан-арт, на котором показали, как актер Хью Джекман выглядел бы в роли Росомахи в оригинальном образе из комиксов.

Франшиза «Люди Икс» радовала фанатов кинокомиксов на протяжении десятилетий. Однако теперь компания 20th Century Fox перешла под контроль Disney. Поэтому Marvel Studios не может использовать мутантов в своих новых фильмах. Об этом сообщает ScreenRant.

Одной из главных звезд кинофраншизы «Люди Икс» был Хью Джекман, который воплотил на экранах мутанта Росомаху. В общей сложности актер исполнил эту роль десять раз. Во всех фильмах фанаты так и не увидели его в оригинальном образе из комиксов. Филиппинский художник Малкольм Стеннет исправил эту ситуацию.

«Часть меня всегда будет печалиться, зная, что мы никогда не увидим, как Хью Джекман вернется в киновселенную Marvel и наденет свой культовый костюм Росомахи из комиксов. Росомаха был моим детским супергероем. Хью Джекман всегда будет Логаном», — написал Малкольм под своим постом.

Ранее компания Marvel Entertainment опубликовала первый официальный трейлер «Шан-Чи». Кинолента выйдет на экраны 1 сентября 2021 года.