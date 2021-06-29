Пирс Броснан назвал преемников на роль Джеймса Бонда

Лос-Анджелес, 29 июня. Британо-американский актер Пирс Броснан считает, что на роль Джеймса Бонда подойдут его коллеги Том Харди и Идрис Эльба.

Созданный по образу писателя Иэна Флеминга в 1953 году, Джеймс Бонд впервые появился на свет как персонаж книги. Почти десять лет спустя культовые романы были экранизированы, а главную роль исполнил Шон Коннери. Он воплотил в жизнь агента британской секретной службы в фильме «Доктор Ноу». С тех пор кинофраншиза активно развивалась. В общей сложности Джеймса Бонда исполнили семь актеров. Об этом сообщает ScreenRant.

Пирс Броснан стал пятым актером, сыгравшим «агента 007». Уроженец Ирландии возглавлял франшизу с 1995 по 2002 год. На данный момент звездой «Бондианы» является Дэниел Крейг. Однако после фильма «Не время умирать» он сменит амплуа. У его предшественника уже есть свои кандидаты на эту роль.

«На ум приходит Идрис Эльба. Идрис — это такое мощное присутствие и такая великая напряженность голоса. Он будет великолепен. Есть еще Том Харди. Он действительно может грызть мебель, просто быть мальчиком с мячом — они оба это могут. И я думаю, что теперь, когда Даниэл оставил такой неизгладимый след, они могут пойти разными путями», — отметил Броснан.

Ранее стало известно, когда начнутся съемки двух следующих частей франшизы «Форсаж». Актер Вин Дизель заявил, что производственный процесс стартует в январе 2022 года.