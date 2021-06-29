Россиянка рассказала, во сколько ей обошелся отдых на греческом курорте

Афины, 29 июня. Российская туристка съездила с семьей отдохнуть на греческий курорт Лагонисси и поделилась впечатлениями о поездке с порталом «Тонкости туризма».

Женщина отметила, что проблем с арендой в регионе нет. Апартаменты стоят от 3,5 тысячи рублей в сутки, но при аренде на долгий срок владельцы недвижимости делают скидку, говорится в опубликованном на платформе «Яндекс.Дзен» отзыве.

За трехнедельный отдых россиянка заплатила около 250 тысяч рублей. В эту сумму вошло оформление документов, перелет и все ежедневные траты, включая аренду и экскурсии. По словам путешественницы, по сравнению с предыдущими поездками цены в супермаркетах остались на том же уровне. Россиянка в неделю тратила на продукты около 100 евро (8,6 тысячи рублей) на двоих. За ужин в ресторане с морепродуктами салатом и вином средняя сумма составляла 55 евро (4,7 тысячи рублей).

Ранее переехавшая из Сибири в Португалию россиянка, рассказала, как местные относятся к русским. Девушка отметила, что главное в жизни в чужой стране — соблюдать местные нормы приличия и чтить традиции.