В Сети появилось фото с начала съемок «Аквамен-2»

Лос-Анджелес, 29 июня. Официально стартовали съемки киноленты «Аквамен и Затерянное королевство». Этой новостью через соцсети поделился режиссер фильма Джеймс Ван.

Несмотря на то, что производственный процесс сиквела только начался, студия Warner Bros. уверена, что он выйдет на экраны уже в декабре 2022 года. Об этом сообщает ScreenRant.

Джеймс Ван решил порадовать фанатов кинофраншизы. Он выложил пост на своей странице в Instagram, в котором показал кадр со съемок. Судя по всему, сюжет фильма будет частично связан с ледяными территориями.

«День первый. #Аквамен2», — подписал режиссер фото.

Детали сценария пока остаются в секрете. Однако известно, что ведущие актеры вернутся к своим ролям. Самого Аквамена сыграет Джейсон Момоа. Меру исполнит Эмбер Херд. Также кастинг пополнили Яхья Абдул-Матин II, Темуэра Моррисон и Патрик Уилсон.

Ранее актер Вин Дизель заявил, что работа над новой частью «Хроник Риддика» была завершена. Сценарий полностью написан, а режиссерское кресло занял Дэвид Туи.