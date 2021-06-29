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В Сети появилось фото с начала съемок «Аквамен-2»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 08:55
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с начала съемок «Аквамен-2»
Кадр из фильма «Аквамен»

Лос-Анджелес, 29 июня. Официально стартовали съемки киноленты «Аквамен и Затерянное королевство». Этой новостью через соцсети поделился режиссер фильма Джеймс Ван.

Несмотря на то, что производственный процесс сиквела только начался, студия Warner Bros. уверена, что он выйдет на экраны уже в декабре 2022 года. Об этом сообщает ScreenRant.

Джеймс Ван решил порадовать фанатов кинофраншизы. Он выложил пост на своей странице в Instagram, в котором показал кадр со съемок. Судя по всему, сюжет фильма будет частично связан с ледяными территориями.

«День первый. #Аквамен2», — подписал режиссер фото.

Детали сценария пока остаются в секрете. Однако известно, что ведущие актеры вернутся к своим ролям. Самого Аквамена сыграет Джейсон Момоа. Меру исполнит Эмбер Херд. Также кастинг пополнили Яхья Абдул-Матин II, Темуэра Моррисон и Патрик Уилсон.

Ранее актер Вин Дизель заявил, что работа над новой частью «Хроник Риддика» была завершена. Сценарий полностью написан, а режиссерское кресло занял Дэвид Туи.

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кино голливуд аквамен аквамен-2
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