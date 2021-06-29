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В Сети появилось первое фото со съемок «Джона Уика — 4»

Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со съемок «Джона Уика — 4»
Кадр из фильма &quot;Джон Уик&quot;

Лос-Анджелес, 29 июня. Производственный процесс четвертой части фильма «Джон Уик» официально стартовал. Компания Lionsgate подтвердила это через первую фотографию со съемочной площадки.

Динамичная трилогия о киллере завоевала большую популярность среди фанатов, а потому продолжение кинофраншизы было ожидаемо. Триквел вышел на экраны в 2019 году. История завершилась с открытым намеком на развитие сюжета. «Джон Уик — 4» изначально должен был выйти в прокат 21 мая 2021 года. Однако студия Lionsgate перенесла проект на более поздний срок в связи с коронавирусной пандемией.

«Это началось. «Джон Уик — 4» сейчас находится в производстве», подписан пост на официальной странице кинофраншизы в Instagram.

Ожидается, что новая кинолента выйдет в российский прокат 26 мая 2022 года. Актер Киану Ривз вернется к главной роли. Кроме него, в съемках фильма примут участие такие актеры как Билл Скарсгард, Хироюки Санада, Шамир Андерсон и Лоуренс Фишберн. Постановщиком назначен режиссер Чад Сталески.

Ранее в Сети появилось видео по фильму «Черная вдова». В ролике представлены новые кадры с главным антагонистом киноленты.

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