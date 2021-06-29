Бритни Спирс испытала облегчение после выступления в суде об опекунстве

Лос-Анджелес, 29 июня. Известная поп-певица Бритни Спирс вздохнула с облегчением после того, как выступила в суде по поводу опекунства над ней. По ее мнению, до этого она чувствовала себя рабыней.

На прошлой неделе исполнительница приняла участие в суде Лос-Анджелеса. Она пытается добиться отстранения своего отца Джейми Спирса от ордена, который дает ему контроль над ее финансовыми и личными делами. В своих показаниях Бритни сказала, что ее отец и все, кто связан с опекунством, должны быть в тюрьме. Об этом сообщает Mirror.

«Она рада, что наконец-то смогла сказать правду. Она так сильно любит свою семью, и она хочет защитить их, но в то же время она готова освободиться от них. Она хочет снова иметь отношения с ними. Она все еще близка со своей мамой, но у них были проблемы. Она любит своего папу и тоже хочет снова иметь с ним отношения», — заявил источник.

Он добавил, что певица хотела бы получить как можно больше свободы. При этом в разговоре с верховным судьей Брендой Пенни она высказала иные мысли относительно своей опеки.

«Мой отец и все, кто связан с этой опекой, включая моих менеджеров, должны быть в тюрьме. Я говорила, что счастлива и в порядке. Однако я солгала. Я не счастлива, я не могу спать. Я так зла из-за этого безумия. У меня депрессия. Мадам, я здесь не для того, чтобы быть чьей-то рабыней», — заявила Спирс.

Ранее бывший парень Бритни Спирс раскрыл детали жизни певицы под опекунством. Он заявил, что она мечтает о дочери, но не имеет возможности ее завести.