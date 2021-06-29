Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 09:26
09:25
Наука
Новый тип сигнала между клетками выявили в человеческом мозге
09:24
Происшествия
Полиция задержала заместителя главреда "Проекта" Рубина
09:16
Происшествия
Прокуратура начала проверку после инцидента с прогулочным теплоходом в Петербурге
09:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с «Газелью» в Ростовской области, ФАН публикует фото
09:07
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Политика
Байден обвинил Трампа в нанесении ущерба отношениям США с другими странами
09:04
Экономика
Прикамье расширяет сотрудничество с крупнейшим угольным предприятием Узбекистана
09:01
Происшествия
Пять детей утонули в Прикамье за сутки
09:01
Шоу-бизнес
«Дети кукурузы» Стивена Кинга выйдут в 4К в сентябре 2021 года
09:01
Наука
Российские ученые создадут первый в стране ДНК-принтер
Все новости

Бритни Спирс испытала облегчение после выступления в суде об опекунстве

Шоу-бизнес
Бритни Спирс испытала облегчение после выступления в суде об опекунстве
Global Look Press  /  Dave Starbuck via www.imago-imag

Лос-Анджелес, 29 июня. Известная поп-певица Бритни Спирс вздохнула с облегчением после того, как выступила в суде по поводу опекунства над ней. По ее мнению, до этого она чувствовала себя рабыней.

На прошлой неделе исполнительница приняла участие в суде Лос-Анджелеса. Она пытается добиться отстранения своего отца Джейми Спирса от ордена, который дает ему контроль над ее финансовыми и личными делами. В своих показаниях Бритни сказала, что ее отец и все, кто связан с опекунством, должны быть в тюрьме. Об этом сообщает Mirror.

«Она рада, что наконец-то смогла сказать правду. Она так сильно любит свою семью, и она хочет защитить их, но в то же время она готова освободиться от них. Она хочет снова иметь отношения с ними. Она все еще близка со своей мамой, но у них были проблемы. Она любит своего папу и тоже хочет снова иметь с ним отношения», — заявил источник.

Он добавил, что певица хотела бы получить как можно больше свободы. При этом в разговоре с верховным судьей Брендой Пенни она высказала иные мысли относительно своей опеки.

«Мой отец и все, кто связан с этой опекой, включая моих менеджеров, должны быть в тюрьме. Я говорила, что счастлива и в порядке. Однако я солгала. Я не счастлива, я не могу спать. Я так зла из-за этого безумия. У меня депрессия. Мадам, я здесь не для того, чтобы быть чьей-то рабыней», — заявила Спирс.

Ранее бывший парень Бритни Спирс раскрыл детали жизни певицы под опекунством. Он заявил, что она мечтает о дочери, но не имеет возможности ее завести.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бритни Спирс испытала облегчение после выступления в суде об опекунстве
Бритни Спирс суд музыка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru