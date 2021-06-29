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Эфир: куда податься российскому туристу с прививкой и без нее

Общество
Эфир: куда податься российскому туристу с прививкой и без нее
pixabay.com  / 

Во вторник, 29 июня, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная туризму россиян в период коронавирусных ограничений.

Россия возобновляет авиасообщение с Болгарией, Италией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и США. Однако некоторые страны, напротив, вносят нашу страну в черный список из-за роста заболеваемости COVID-19.

В медиацентре «Патриот» эксперты обсуждают, куда можно сегодня поехать туристу из России, а также где признают «Спутник V» и другие наши вакцины, а где годятся только импортные.

Гости — создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова и общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова расскажут, что происходит с туристом, если у него находят коронавирус, и можно ли застраховать поездку от карантинных проблем.

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вакцина медиагруппа патриот туризм в россии
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