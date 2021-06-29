Королевский биограф: принцесса Диана была бы ошеломлена своей невесткой Меган Маркл

Лондон, 29 июня. Герцогиня Сассекская Меган Маркл поразила бы свою покойную свекровь принцессу Диану, но они бы поладили. Об этом сообщил королевский биограф Эндрю Мортон.

Писатель работал с принцессой Уэльской над книгой «Диана: ее истинная история». Она трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Об этом сообщает Mirror.

«Она нашла бы энергичную американку завораживающей и пугающей. Диана отчаянно хотела прославиться речами, а не модой, и брала уроки, чтобы научиться выступать. Она была бы ошеломлена при первой встрече с Меган, способной говорить со страстью и точностью, и все это без каких-либо заметок», — отметил Мортон.

Он добавил, что, когда принцесса Диана узнала бы о слабостях герцогини Сассекской, о психической травме, которую она перенесла во время своей первой беременности, то они бы сблизились. По его мнению, она была бы обеспокоена конфликтом между своими сыновьями.

«Она всегда видела в Гарри надежного помощника Уильяма, когда он принимал одинокое положение Суверена. Она вполне могла обратиться к Чарльзу, чтобы выяснить, как примирить двух братьев. Она понимала своего младшего сына, его склонность скрывать свое сердце и желание проложить свой собственный путь. В конце концов, она сама организовала свой великий побег и выжила», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что режиссер Робин Бекстор 1 июля представит документальный фильм о принцессе Диане.