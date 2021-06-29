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Королевский биограф: принцесса Диана была бы ошеломлена своей невесткой Меган Маркл

  /   Обновлено: 29 июня 2021 08:51
Общество
Королевский биограф: принцесса Диана была бы ошеломлена своей невесткой Меган Маркл
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Лондон, 29 июня. Герцогиня Сассекская Меган Маркл поразила бы свою покойную свекровь принцессу Диану, но они бы поладили. Об этом сообщил королевский биограф Эндрю Мортон.

Писатель работал с принцессой Уэльской над книгой «Диана: ее истинная история». Она трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Об этом сообщает Mirror.

«Она нашла бы энергичную американку завораживающей и пугающей. Диана отчаянно хотела прославиться речами, а не модой, и брала уроки, чтобы научиться выступать. Она была бы ошеломлена при первой встрече с Меган, способной говорить со страстью и точностью, и все это без каких-либо заметок», отметил Мортон.

Он добавил, что, когда принцесса Диана узнала бы о слабостях герцогини Сассекской, о психической травме, которую она перенесла во время своей первой беременности, то они бы сблизились. По его мнению, она была бы обеспокоена конфликтом между своими сыновьями.

«Она всегда видела в Гарри надежного помощника Уильяма, когда он принимал одинокое положение Суверена. Она вполне могла обратиться к Чарльзу, чтобы выяснить, как примирить двух братьев. Она понимала своего младшего сына, его склонность скрывать свое сердце и желание проложить свой собственный путь. В конце концов, она сама организовала свой великий побег и выжила», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что режиссер Робин Бекстор 1 июля представит документальный фильм о принцессе Диане.

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