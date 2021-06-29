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Чем угрожают России учения НАТО Sea Breeze в Одессе

  /   Обновлено: 29 июня 2021 09:05
Украина
Чем угрожают России учения НАТО Sea Breeze в Одессе
facebook.com  /  ВМС ЗС України

В Черном море начались учения НАТО Sea Breeze. За последние годы это одни из самых масштабных маневров Альянса: 30 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, более 40 боевых самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Повторит ли провокацию англичан в Крыму американский ракетный эсминец USS Ross, который уже зашел в Черное море с 56 крылатыми ракетами Tomahawk на борту? Как на этот раз ответит на провокацию Россия — будут ли наши пограничники стрелять на поражение, или ограничатся предупредительными выстрелами? Атакует ли Украина Донбасс под прикрытием учений НАТО?

На эти и другие вопросы ответит эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин и другие военные эксперты в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эфир состоится во вторник, 28 июня, в 16:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Украина / Чем угрожают России учения НАТО Sea Breeze в Одессе
украина нато медиагруппа патриот
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