Чем угрожают России учения НАТО Sea Breeze в Одессе

В Черном море начались учения НАТО Sea Breeze. За последние годы это одни из самых масштабных маневров Альянса: 30 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, более 40 боевых самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Повторит ли провокацию англичан в Крыму американский ракетный эсминец USS Ross, который уже зашел в Черное море с 56 крылатыми ракетами Tomahawk на борту? Как на этот раз ответит на провокацию Россия — будут ли наши пограничники стрелять на поражение, или ограничатся предупредительными выстрелами? Атакует ли Украина Донбасс под прикрытием учений НАТО?

На эти и другие вопросы ответит эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин и другие военные эксперты в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эфир состоится во вторник, 28 июня, в 16:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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