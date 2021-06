Умер экс-вокалист группы Skid Row Джонни Солинджер

Лос-Анджелес, 29 июня. Певец Джонни Солинджер, который 16 лет был вокалистом рок-группы Skid Row, скончался в возрасте 55 лет.

Исполнитель скончался в субботу, 26 июня. За месяц до смерти он сообщил поклонникам, что у него диагностирована печеночная недостаточность. Об этом сообщает Fox News.

«Мы опечалены известием о нашем брате Джонни Солинджере. Мы думаем о его семье, друзьях и поклонниках», — говорится в официальном заявлении группы Skid Row в Instgram.

Певец присоединился к популярной группе в 1999 году в качестве замены вокалисту Себастьяну Баху. Он попрощался с группой в 2015 году и был заменен исполнителем Тони Харнеллом.

Солинджер поучаствовал в создании нескольких альбомов Skid Row, среди которых Thickskin, Revolutions per Minute, United World Rebellion и Rise Of The Damnation Army. Также музыкант занимался сольной карьерой. В 2008 году он записал пластинку в стиле кантри.

