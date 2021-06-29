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Умер экс-вокалист группы Skid Row Джонни Солинджер

Шоу-бизнес
Умер экс-вокалист группы Skid Row Джонни Солинджер
wikipedia.org  /  P. Schwichtenberg - Own work / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 29 июня. Певец Джонни Солинджер, который 16 лет был вокалистом рок-группы Skid Row, скончался в возрасте 55 лет.

Исполнитель скончался в субботу, 26 июня. За месяц до смерти он сообщил поклонникам, что у него диагностирована печеночная недостаточность. Об этом сообщает Fox News.

«Мы опечалены известием о нашем брате Джонни Солинджере. Мы думаем о его семье, друзьях и поклонниках», говорится в официальном заявлении группы Skid Row в Instgram.

Певец присоединился к популярной группе в 1999 году в качестве замены вокалисту Себастьяну Баху. Он попрощался с группой в 2015 году и был заменен исполнителем Тони Харнеллом.

Солинджер поучаствовал в создании нескольких альбомов Skid Row, среди которых Thickskin, Revolutions per Minute, United World Rebellion и Rise Of The Damnation Army. Также музыкант занимался сольной карьерой. В 2008 году он записал пластинку в стиле кантри.

Ранее стало известно, что бизнесмен Олег Бурлаков, входивший в топ-200 самых богатых коммерсантов в РФ по версии Forbes, скончался из-за коронавируса.

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