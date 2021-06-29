Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 09:26
09:25
Наука
Новый тип сигнала между клетками выявили в человеческом мозге
09:24
Происшествия
Полиция задержала заместителя главреда "Проекта" Рубина
09:16
Происшествия
Прокуратура начала проверку после инцидента с прогулочным теплоходом в Петербурге
09:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с «Газелью» в Ростовской области, ФАН публикует фото
09:07
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Политика
Байден обвинил Трампа в нанесении ущерба отношениям США с другими странами
09:04
Экономика
Прикамье расширяет сотрудничество с крупнейшим угольным предприятием Узбекистана
09:01
Происшествия
Пять детей утонули в Прикамье за сутки
09:01
Шоу-бизнес
«Дети кукурузы» Стивена Кинга выйдут в 4К в сентябре 2021 года
09:01
Наука
Российские ученые создадут первый в стране ДНК-принтер
Все новости

Куда податься российскому туристу с прививкой и без нее, расскажут в «Патриоте»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 08:53
Общество
Куда податься российскому туристу с прививкой и без нее, расскажут в «Патриоте»
pixabay.com  /  OyeHaHa

Россия возобновляет авиасообщение с Болгарией, Италией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и США. Однако некоторые страны, напротив, вносят нашу страну в черный список из-за роста заболеваемости COVID-19.

Куда можно сегодня поехать туристу из России? Где признают «Спутник V» и другие наши вакцины, а где годятся только импортные? Какие российские регионы теперь требуют вакцинации или ПЦР-тесты? Что происходит с туристом, если у него находят вирус 2019-nCoV? Можно ли застраховать поездку от карантинных проблем?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Анисия Евдокимова, кандидат экономически наук, создатель турпроекта Biletarium;

— Ирина Семенова, общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад.

Пресс-конференция состоится во вторник, 29 июня, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Куда податься российскому туристу с прививкой и без нее, расскажут в «Патриоте»
россия туризм прививка медиагруппа патриот коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru