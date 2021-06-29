Куда податься российскому туристу с прививкой и без нее, расскажут в «Патриоте»

Россия возобновляет авиасообщение с Болгарией, Италией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и США. Однако некоторые страны, напротив, вносят нашу страну в черный список из-за роста заболеваемости COVID-19.

Куда можно сегодня поехать туристу из России? Где признают «Спутник V» и другие наши вакцины, а где годятся только импортные? Какие российские регионы теперь требуют вакцинации или ПЦР-тесты? Что происходит с туристом, если у него находят вирус 2019-nCoV? Можно ли застраховать поездку от карантинных проблем?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Анисия Евдокимова, кандидат экономически наук, создатель турпроекта Biletarium;

— Ирина Семенова, общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад.

Пресс-конференция состоится во вторник, 29 июня, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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