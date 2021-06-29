Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 09:26
09:25
Наука
Новый тип сигнала между клетками выявили в человеческом мозге
09:24
Происшествия
Полиция задержала заместителя главреда "Проекта" Рубина
09:16
Происшествия
Прокуратура начала проверку после инцидента с прогулочным теплоходом в Петербурге
09:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с «Газелью» в Ростовской области, ФАН публикует фото
09:07
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Политика
Байден обвинил Трампа в нанесении ущерба отношениям США с другими странами
09:04
Экономика
Прикамье расширяет сотрудничество с крупнейшим угольным предприятием Узбекистана
09:01
Происшествия
Пять детей утонули в Прикамье за сутки
09:01
Шоу-бизнес
«Дети кукурузы» Стивена Кинга выйдут в 4К в сентябре 2021 года
09:01
Наука
Российские ученые создадут первый в стране ДНК-принтер
Все новости

Назван фрукт, который эффективно помогает бороться с лишним весом

Общество
Назван фрукт, который эффективно помогает бороться с лишним весом
pixabay.com

Лос-Анджелес, 29 июня. Американские диетологи и специалисты в области правильного питания заявили, что ананас помогает похудеть.

Ананас содержит всего 52 килокалорий на 100 граммов продукта. Однако людям, сидящим на низкоуглеводной диете, нужно с осторожностью есть этот фрукт. В ананасе есть бромелайн — фермент, который помогает расщеплять белок и лучше усваивать некоторые питательные вещества. Об этом заявила врач-диетолог и соосновательница образовательной платформы о здоровом питании Ванесса Риссетто, передает издание Women’s Health.

«Считается, что бромелайн помогает сжигать жир. Почему? Он может расщеплять белки до аминокислот и помогает организму получать энергию из жира», сказала она.

В ананасе содержится много клетчатки, которая медленно переваривается в организме и сохраняет чувство сытости. Клетчатка в этом фрукте действует как натуральное слабительное. Ананас также хорошо увлажняет, так как на 86% состоит из воды.

Ранее диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения. Снижение уровня инсулина в крови является ключевым принципом всех эффективных диет. На это указал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Назван фрукт, который эффективно помогает бороться с лишним весом
здоровье ананас похудение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru