Назван фрукт, который эффективно помогает бороться с лишним весом

Лос-Анджелес, 29 июня. Американские диетологи и специалисты в области правильного питания заявили, что ананас помогает похудеть.

Ананас содержит всего 52 килокалорий на 100 граммов продукта. Однако людям, сидящим на низкоуглеводной диете, нужно с осторожностью есть этот фрукт. В ананасе есть бромелайн — фермент, который помогает расщеплять белок и лучше усваивать некоторые питательные вещества. Об этом заявила врач-диетолог и соосновательница образовательной платформы о здоровом питании Ванесса Риссетто, передает издание Women’s Health.

«Считается, что бромелайн помогает сжигать жир. Почему? Он может расщеплять белки до аминокислот и помогает организму получать энергию из жира», — сказала она.

В ананасе содержится много клетчатки, которая медленно переваривается в организме и сохраняет чувство сытости. Клетчатка в этом фрукте действует как натуральное слабительное. Ананас также хорошо увлажняет, так как на 86% состоит из воды.

Ранее диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения. Снижение уровня инсулина в крови является ключевым принципом всех эффективных диет. На это указал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.