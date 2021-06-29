Полиция пришла домой к главному редактору «Проекта» Роману Баданину

Москва, 29 июня. Сотрудники полиции пришли домой к главреду издания «Проект» Роману Баданину.

Причины визита на данный момент неизвестны. О произошедшем информируют СМИ.

«Проект» в 2018 году получил 330 тысяч в долларов в виде грантов на поддержку «качественной расследовательской журналистики». Средства выделили три зарубежных некоммерческих фонда, два из которых контролируются напрямую властями США и Евросоюза. Телеканал RT ранее сообщал, что на старте объем финансирования «Проекта» Баданина составлял 500 тысяч долларов.