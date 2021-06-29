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Археологи обнаружили сразу 11 древних рукотворных холмов в Турции

Наука
Археологи обнаружили сразу 11 древних рукотворных холмов в Турции
wikipedia.org  /  Teomancimit / CC BY-SA 3.0

Анкара, 29 июня. В турецкой провинции Шанлыурфа, недалеко от древнего храмового комплекса Гебекли-Тепе, археологи обнаружили 11 крупных созданных людьми холмов, сообщает Daily Sabah.

Насыпи окружают построенные около 12 тысяч лет назад сооружения на расстоянии в 100 километров. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил журналистам, что ученые назвали район «пирамидами юго-востока Турции» и «12 холмов». По его словам, крупное исследование на холмах скоро будет завершено. В сентябре планируется публикация подробного отчета.

Ранее археологи из Университета Кантабрии в Испании выяснили, что древние люди использовали факелы и каменные лампы на животном жире для освещения пещер. Ученые использовали пять разных факелов, изготовленных из смолы плюща, дуба, сосны, можжевельника и березы.

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