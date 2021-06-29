Канаду обвиняют в геноциде коренных американцев

Оттава, 29 июня. В Канаде участились обнаружения массовых захоронений индейцев, что сопровождается поджогами католических церквей. Власти пытаются решить ситуацию, но недовольство растет.

В западной части Канады за последнее время в католических церквях возникло несколько пожаров. Два здания были подожжены 21 июня в Пентиктоне, Британская Колумбия. В субботу, 27 июня, сгорели еще два сооружения. Региональный представитель Королевской полиции Канады сержант Джейсон Байда не стал выяснять причины инцидентов. Об этом сообщает ИноСМИ.

Однако найти связь нетрудно. С 1890 по 1969 года в городе Камлупс действовала школа-интернат, в которой учились коренные американцы. Останки 215 учеников были обнаружены в конце мая рядом с учебным заведением.

«В 1920-х годах детей коренных народов в возрасте от четырех до 15 лет забирали из их семей. Им было запрещено видеться с родными, использовать свои языки, культуру и традиции. Дети, которые учились в этой школе, находились в полной изоляции и подверглись сегрегации», — написано на мемориальной доске.

Аналогичный случай возник и в деревне Марьеваль. Только там анонимная могила насчитывала 750 погибших. Это стало поводом для серьезного скандала.

«Канаду обвиняют в том, что она практиковала настоящий культурный геноцид с середины 19 века, но особенно в период с 1880 года по 1996 год, когда была закрыта последняя школа-интернат для индейцев», — утверждает автор материала.

Федеральное правительство в прошлом разместило на своей территории 150 тыс. индейцев, метисов и инуитов. Они были изолированы от своей семьи. В специальных школах их обучали быть как люди европеоидной расы, нередко били, насиловали и порой убивали. Источники утверждают, что с XIX по XX век в этих учебных заведениях погибло около 4 тыс. детей.

«Они заставили нас поверить в то, что у нас нет души. В то время, если родители не хотели, чтобы их дети ходили в школу-интернат, одному из них приходилось сесть в тюрьму», — признается бывшая жертва школы-интерната в Марьевале Флоренс Спарвье.

Правительство Канады увеличило количество комиссий, которые занимаются расследованием подобных случаев. Коренные американцы получили компенсации. Министерство по делам коренных народов опубликовало отчет.

«Канада занимала в 2016 году 12-место в мире по индексу человеческого развития, а население индейцев, проживающих в резервации в 2016 году, заняло 78 место», — говорится в публикации.

Власти Канады 21 июня приняли Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Однако они ожидают, что новые массовые захоронения еще будут обнаружены.

Ранее стало известно, что пожар уничтожил два католических храма в Канаде. Правоохранительные органы уверены в поджоге.