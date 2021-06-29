Английские пациенты по полной расплатятся за интрижку министра здравоохранения

Как коммунист и верующий человек, конечно, я против адюльтера и глубоко осуждаю подобные вещи. Но в жизни всякое бывает. В СССР был интересный обычай: застукали с любовницей — будьте любезны на партийное собрание. С работы за такие вещи выгоняли редко, а вот из партии исключали легко! И человек серьезно задумывался, как себя вести, пускаться ли, как говорится, во все тяжкие. Правда, останавливало это не всех. И партсобрание проблем в семье, если они накопились, разрешить не могло. Сейчас у нас такого уже нет — не знаю, к счастью или к сожалению. А вот наши «британские партнеры» решили от традиций советского месткома не отставать.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после скандала с нарушением правил социального дистанцирования и супружеской изменой. Все развивалось почти как в культовом сериале «Карточный домик». 25 июня газета The Sun опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, установленных в офисе минздрава Великобритании. На пикантных кадрах министр страстно обнимал и целовал свою помощницу, которая, кстати, старше его по возрасту, что предполагает искренность чувств. Обоим за сорок. Взрослые дела взрослых людей, но эта сугубо частная история попросту всколыхнула британцев. Мол, как он посмел! Теперь, когда часть экспертов выразила недоумение далеко идущими последствиями амурной истории, проправительственные круги объясняют, что дело, мол, не в поцелуях на рабочем месте, не в тайных романах, а в нарушении правил социального дистанцирования. Действительно, Хэнкок не уставал агитировать соотечественников избегать физического контакта с другими людьми в замкнутых пространствах. И вдруг — такой пассаж, как говорится, у классика. Общественность забурлила, английская полиция начала расследование! Вроде бы расследовали именно про дистанцию, но в интернете и в таблоидах разговоров было больше о том, что «кабаки и бабы доведут до цугундера».

Тот факт, что в основе скандала были именно любовные похождения министра, а не длина дистанции, подтверждают комментарии самого удрученного Хэнкока.

«Мы как страна усердно работали над борьбой с пандемией. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание от нашей общей главной цели — выходе из этого кризиса. Я хочу извиниться за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что заставил их пройти через это. В такое время я должен быть с моими детьми», — так написал министр в прошении об отставке, которое подал главе кабинета Борису Джонсону.

Слезы наворачиваются. Премьер заявил, что глубоко сожалеет. Оно и понятно. Терять единомышленника тяжело. Ведь примерно полгода назад журналистка Шарлотт Эдвардс заявила, что 20 лет назад, в 1999 году, Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро. Атака случилась в редакции Spectator — журнала, которым Джонсон тогда руководил. Согласно утверждениям Эдвардс, одновременно Джонсон ущипнул и соседку с другой стороны. Это девушки выяснили во время послеобеденной беседы. Джонсон горячо все отрицал.

flickr.com / U.S. Department of State

«Борис никогда не читал другим людям нотаций по поводу личной жизни. Думаю, и мы должны сконцентрироваться на реализации нашей политической повестки, которая заключается в том, чтобы служить гражданам нашей страны», — поддержал тогда своего шефа министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Действительно, озабоченные английские политики, похоже, нотаций друг другу не читают. Джонсон тогда удержался, но Хэнкок в похожей ситуации свалился с политического олимпа. Вероятно, влиятельные люди намекнули Джонсону, что два сексуальных скандала подряд с членами кабинета не могут пройти без последствий. Иначе кто поверит, что Англия — это храм толерантности, прав женщин, образец борьбы с сексизмом? Так что Хэнкок ушел, а Джонсон остался.

По законам жанра медиа обратились к пострадавшей стороне — жене неверного министра. В интервью Times супруга Хэнкока Марта призналась, что не знала о его изменах. О том, что их 15-летний брак будет расторгнут, женщина узнала от самого изменщика за несколько часов до появления в СМИ скандальных снимков. Вот это очень странно. Либо этими снимками Хэнкока пытались шантажировать, и он решил упредить события и рассказал все супруге, либо это их совместная версия, сочиненная после обнародования сенсации.

Кто же пришел на смену Хэнкоку, стремительно рухнувшему с пьедестала в результате морального падения? Некто Саджид Джавид, пакистанец по происхождению, бывший ранее министром по делам общин и местного самоуправления и около года проработавший министром внутренних дел Великобритании. Джавид, по-видимому, готов заниматься всем подряд. Какая разница — командовать полицией или врачами? Такая кадровая политика просто изумляет. Все-таки логично предположить, что министр здравоохранения должен иметь опыт работы врачом или в смежных сферах.

Тем временем спецслужбы начали интенсивный поиск организаторов незаконного видеонаблюдения в государственном ведомстве. Понятно, что не у одного Хэнкока, по-видимому, есть роман на стороне, и другие министры английского правительства тоже всполошились. Смотреть вместе со всей страной кино про себя им совсем не хочется. Так, министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд попросил провести в его офисе проверку на наличие «несанкционированных записывающих устройств». Да и министерство здравоохранения проведет внутреннее расследование, признали чиновники. Стали трясти предшественника Хэнкока, но тот клялся, что никаких камер не устанавливал.

Global Look Press / George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

А тем временем тысячи демонстрантов в Лондоне требовали ареста героя-любовника. Думается, не за поцелуи в служебном кабинете, а за более широко понимаемую двойную мораль. Тут еще, как на грех, выяснилось, что возлюбленная Хэнкока сперва была взята им помощницей на общественных началах, а зарплата ей была назначена позднее. Неотразимая Джина Коладанджело (почти Лоллобриджида) работала в поте лица всего 15-20 дней в году, а получала за это, как выяснилось, 15 тыс. фунтов. Не желая искушать судьбу, разлучница тоже уволилась. Но хватит, пожалуй, о судьбе парочки, не сумевшей сдержать страсти. Оставим частную жизнь людей, которые имеют право на ее неприкосновенность.

Трудно сказать, был ли Хэнкок эффективным министром здравоохранения. Видимо, нет, иначе почему толпа забросала парламент теннисными мячами с оскорбительными надписями против министра-«лицемера». Но вот если бы Хэнкок действительно сумел хорошо организовать медицинское обслуживание населения, смог бы он удержаться на своем посту? Думаю, нет. Какое вообще отношение имеет личная жизнь человека к исполнению им профессиональных обязанностей? Решение о смене министра здравоохранения и назначении на этот пост человека, ранее курировавшего силовое ведомство, свидетельствует о крайней беспечности, если не о безответственности английских политиков. Пусть бы оценку личной жизни Хэнкока давал под портретом Черчилля райком консервативной партии, куда его жена «как мать и как женщина» направила бы гневное письмо, а уж работа — есть работа.

Вряд ли в России возможны кадровые перестановки в системе здравоохранения из-за того, что кто-то кого-то поцеловал в служебном кабинете. Взрослые люди разберутся сами, с кем сходиться, с кем расходиться, но в очередной пик эпидемии обезглавить министерство здравоохранения — это верх безрассудства. Новый человек будет долго входить в курс дела, увольнять людей из команды Хэнкока, набирать своих, ориентироваться в межведомственных интригах. Пострадают же простые пациенты, которые и так не знают, куда спрятаться от вируса.

Другое дело — лицемерие, которое предъявляет общество экс-министру. Дети есть и у него, и у его любовницы. Вступая в тесный контакт, они рисковали их здоровьем, считают гражданские активисты. Все это довольно умозрительно, чувства и эмоции людей не могут остановиться из-за пандемии. В общем, далеко не только наши чиновники, увлекшиеся сейчас запретами, достойны критики. Все же я очень рад, что у нас из-за адюльтера ячейка «Единой России» или моей партии вряд-ли собралась бы на экстренное заседание. А изменщика, конечно, осуждаю. И даже направлю в местком британского минздрава письмо протеста. Тори, надеюсь, поместят его в своей стенгазете.