Российские медики впервые заменили протез клапана сердца через яремную вену

Томск, 29 июня. Врачи из Томского НИИ кардиологии провели уникальную операцию — заменили протез трикуспидального клапана сердца через пункцию яремной вены, сделав разрез на шее.

Прооперированный мужчина страдал недостаточностью трикуспидального клапана от врожденного порока сердца — аномалии Эбштейна. Операция была рискованной из-за высокого риска летального исхода, сообщает ТАСС.

Для проведения уникальной для России операции была собрана бригада, состоящая из кардиологов, кардиохирургов, врачей ультразвуковой диагностики, специалистов по рентген-хирургии. Они заменили протез трикуспидального клапана сердца через пункцию яремной вены, сделав разрез на шее. Процедура выполнялась на работающем сердце с целью предотвратить риски, связанные с проведением искусственного кровообращения. Операция заняла около 40–60 минут.

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