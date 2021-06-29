«Какое к черту НАТО»: в Сети оценили слова генерала о военной помощи Украине

Киев, 29 июня. Генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что в случае вооруженного конфликта с Россией, Украине не стоит ждать помощи от НАТО. Пользователи соцсетей обсудили это утверждение.

По словам представителя Совета безопасности Украины, Альянс не станет вмешиваться в дела Москвы и Киева. Об этом сообщает Regnum.

«Как легко эти генералы говорят о войне! Словно это какая-то игра на компе! Им по барабану жертвы, разрушения! Да и вообще, будут ли победители в этой войне?!» — задается вопросом Зульфира Ш.

Екатерина И. считает, что генералу ничего больше и не остается, как развеивать мифы о помощи НАТО. Это только Украина может угрожать наступлениями, хотя на деле все понимают, что ее армия даже не способна содержать себя.

«Какое к черту НАТО? При чем тут Россия? Вы потеряли полстраны, обвалили свою экономику. Но во всем, естественно, виноваты москали. Круто!» — пишет Илья П.

Дмитрий И. считает, что Украина никогда не вступит в НАТО. Россия не позволит этому случиться. Запад это прекрасно понимает и не станет рисковать. Поэтому Киев не получит то, чего так хочет добиться.

Ранее российский сенатор от Крыма Сергей Цеков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил о том, что Украину нужно отучить от чрезмерной любви к США и НАТО.