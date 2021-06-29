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Американский профессор назвал Россию единственным гарантом выживания Белоруссии

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Политика
Американский профессор назвал Россию единственным гарантом выживания Белоруссии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Рэдфорд, 29 июня. Позиция Москвы равносильна позиции единственного гаранта выживания Белоруссии в условиях санкций Евросоюза и США. Об этом заявил профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе.

Эксперт в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал, что Белоруссия в нормальной ситуации продолжит сопротивляться радикальному углублению интеграции с России. Однако сейчас у Минска нет выбора.

Иоффе отмечает, что нынешнюю ситуацию вокруг Белоруссии можно назвать экстремальной. По его мнению, при таких обстоятельствах у Белоруссии не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью к союзнику в виде Москвы.

Ранее Белоруссия объявила о выходе из «Восточного партнерства». Информацию подтвердило министерство иностранных дел страны.

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санкции белоруссия российско-белорусские отношения
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