Американский профессор назвал Россию единственным гарантом выживания Белоруссии

Рэдфорд, 29 июня. Позиция Москвы равносильна позиции единственного гаранта выживания Белоруссии в условиях санкций Евросоюза и США. Об этом заявил профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе.

Эксперт в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал, что Белоруссия в нормальной ситуации продолжит сопротивляться радикальному углублению интеграции с России. Однако сейчас у Минска нет выбора.

Иоффе отмечает, что нынешнюю ситуацию вокруг Белоруссии можно назвать экстремальной. По его мнению, при таких обстоятельствах у Белоруссии не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью к союзнику в виде Москвы.

Ранее Белоруссия объявила о выходе из «Восточного партнерства». Информацию подтвердило министерство иностранных дел страны.