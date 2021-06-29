Американские ученые создали определяющую COVID-19 маску

Вашингтон, 29 июня. Специалисты в США разработали защитную маску, которая помогает определить, заражен ли человек коронавирусом, сообщает Массачусетский технологический институт (MIT).

Совместно с коллегами из Гарвардского университета сотрудники MIT создали прототип маски со съемным датчиком, который также можно вшить в одежду. Примерно через полтора часа носки датчик выдает результат. Включить его можно таким образом, чтобы окружающим людям не были видны показания.

Датчики начали разрабатывать несколько лет назад для выявления заражения вирусами Зика и Эбола. Устройство может быть настроено на поиск и других вирусов.

Ранее главврач городской инфекционной больницы Калининграда и депутат областной Думы Ольга Краснова предположила, когда уйдет коронавирус. По ее мнению, «полегче» станет к 2022 году.