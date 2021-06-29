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Синоптик сообщил о комфортной для купания температуре в Черном море

  /   Обновлено: 29 июня 2021 07:49
Общество
Синоптик сообщил о комфортной для купания температуре в Черном море
минкурортов Краснодарского края

Краснодар, 29 июня. Температура воды в Черном море на курортах Краснодарского края поднялась до комфортных для купания показателей.

В среднем вода в Черном море прогрелась до 22–24 градусов. Ранее предполагалось, что вода в регионе достигнет комфортных показателей чуть позднее третьей декады июня. Об этом заявил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

«Вода у нас в Черном море прогрелась до значений около 2224 градусов, что, собственно говоря, близко к комфортной температуре для приема водных процедур», сказал он.

Наиболее теплым море стало в Анапе и Новороссийске. Там вода прогрелась до 24 градусов. Около Сочи она нагревается медленнее, но и там уже можно купаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о бессмысленности поездок на курорты на фоне жары в Подмосковье. Вода в реках и озерах Подмосковья прогрелась сильнее, чем на российских курортах.

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