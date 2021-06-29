Более 80 пляжей приостановили работу после подтопления в Крыму

Крым, 29 июня. Ухудшение качества морской воды стало причиной остановки эксплуатации 83 пляжей в Крыму. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в Крыму работают 373 пляжа из более 1000, расположенных в России. На территории Краснодарского края находятся 306 пляжей. Специалисты протестировали более 20,5 тысяч проб воды на различные показатели.

Тысячи российских туристов приезжают в разгар летнего сезона на курорты Крыма. Местные жители Судака рассказали, что такого большого наплыва путешественников они еще не видели. Прохладное для июня море не помешало забить все местные пляжи.