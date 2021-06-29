Торговый центр вспыхнул в Пензе на 2 тыс. «квадратах»

Пенза, 29 июня. Возгорание произошло в торговом центре «Триумф». По данным МЧС, загорелась мансарда и кровля.

Инцидент произошел на улице Суворова в ТЦ «Триумф». В настоящее время проводится тушение пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что в 06.48 пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. В тушении участвуют 67 человек и 16 единиц техники.

Ранее пожарные Петербурга тушили мебельный центр «Аквилон», расположенный в Выборгском районе, сообщал ФАН.