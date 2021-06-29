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Литва прокомментировала выход Минска из «Восточного партнерства»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 07:30
Политика
Литва прокомментировала выход Минска из «Восточного партнерства»
wikipedia.org  /  User 699 / CC BY-SA 4.0

Вильнюс, 29 июня. Литва считает, что решение Белоруссии о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеет силы, потому что его приняла якобы незаконная власть.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он сказал, что такие решения не принимаются «незаконными» руководителями. Ландсбергис на этом не остановился.

«Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», добавил он.

Литва в августе прошлого года сообщила, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует запретить въезд в страну некоторым представителям ЕС. Причиной этого шага стали санкции, которые ввели против страны.

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