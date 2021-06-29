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Три человека погибли в ДТП с «Газелью» в Ростовской области, ФАН публикует фото

  /   Обновлено: 29 июня 2021 09:18
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с «Газелью» в Ростовской области, ФАН публикует фото
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 29 июня. Накануне на 150 км трассы Шахты — Цимлянск произошла страшная авария, которая унесла три жизни.

Как пояснили в управлении ГУ МВД ГИБДД по Ростовской области, по предварительным данным водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой «Газелью». 

Три человека погибли в результате страшного ДТП в Ростовской области
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

В результате дорожно-транспортного происшествия погибло три человека, среди которых пассажиры автомобиля ВАЗ и его водитель.

Сотрудники областного управления ГИБДД проводят проверку и устанавливают детали произошедшего. 

Три человека погибли в результате страшного ДТП в Ростовской области
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

Ранее ФАН сообщал, что в результате столкновения двух автомобилей отечественного производства на 87 км трассы Константиновский — Тацинская в Ростовской области один человек погиб, а двое получили ранения.

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