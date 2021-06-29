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Авиаудары Вашингтона по Сирии и Ираку назвали актом агрессии в США

  /   Обновлено: 29 июня 2021 07:11
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Политика
Авиаудары Вашингтона по Сирии и Ираку назвали актом агрессии в США
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 29 июня. Недавние авиационные удары Вашингтона по иракским и сирийским объектам незаконны и приравниваются к агрессии.

Авиаудары нарушают устав ООН и суверенитет Ирака и Сирии. Об этом заявил профессор Школы права имени Томаса Джефферсона Марджори Кон РИА Новости.

«Ни Ирак, ни Сирия, ни Иран не совершали вооруженную атаку на Соединенные Штаты или другую страну-член ООН, поэтому США не могут на законном основании утверждать, что действовали в интересах самообороны согласно статье 51 устава», сказал он.

При этом Вашингтон не имеет никаких законных оснований находиться в Сирии вопреки воле правительства государства. Однако Россия и Иран могут там базироваться, так как согласовано с местным правительством, считает профессор Колледжа права Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.

Ранее Вашингтон нанес удар по проиранским силам на границе Ирака и Сирии. Американские ВВС нанесли удары по объектам группировок, которые поддерживает Иран. Они находятся рядом с границей Ирака и Сирии.

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Сирия ирак авиаудар
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