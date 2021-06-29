Названы три действенных способа поднять свое настроение

Лондон, 29 июня. Специалист социальной психологии и когнитивно-поведенческой терапии Элис Бойс назвала три неожиданных способа поднять свое настроение, сообщает Psychology Today.

В качестве первого способа эксперт предлагает отправиться в приключение. В качестве примера Бойс приводит бюджетные суточные поездки в другие города.

Другим методом специалист назвала вдохновение чужим примером. В этом помогут телешоу и YouTube-ролики. Контент должен эмоционально резонировать, но не быть похожим на собственную цель.

Третьим способом Бойс перечислила обращение к вдохновителю, кумиру. Можно написать письмо, отправить благодарственный твит или задать вопрос человеку, чья работа принесла пользу. Возможно, получить ожидаемое не удастся, но настроение поднимет собственная способность рискнуть.

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