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Названы три действенных способа поднять свое настроение

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Названы три действенных способа поднять свое настроение
pixabay.com  /  Avi Chomotovski

Лондон, 29 июня. Специалист социальной психологии и когнитивно-поведенческой терапии Элис Бойс назвала три неожиданных способа поднять свое настроение, сообщает Psychology Today.

В качестве первого способа эксперт предлагает отправиться в приключение. В качестве примера Бойс приводит бюджетные суточные поездки в другие города.

Другим методом специалист назвала вдохновение чужим примером. В этом помогут телешоу и YouTube-ролики. Контент должен эмоционально резонировать, но не быть похожим на собственную цель.

Третьим способом Бойс перечислила обращение к вдохновителю, кумиру. Можно написать письмо, отправить благодарственный твит или задать вопрос человеку, чья работа принесла пользу. Возможно, получить ожидаемое не удастся, но настроение поднимет собственная способность рискнуть.

Ранее психолог Светлана Морозова рассказала, как избавиться от «страха бедняка» и начать богатеть. При таком мышлении человеку свойственно бояться ответственности, однако этот страх можно перебороть.

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