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Врачи перечислили основные симптомы образования тромбов
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Врачи перечислили основные симптомы образования тромбов

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Общество
Врачи перечислили основные симптомы образования тромбов
pixabay.com

Москва, 29 июня. Шумиха вокруг тромбоза поднялась после информации о случаях тромбоэмболических осложнений у людей, которые вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

Некоторые страны отказались от вакцины AstraZenza после сообщений об опасном побочном эффекте, который заключается в образовании тромбов, но сгустки появляются в крове не только из-за этого препарата.

Сгустки крови могут образоваться за несколько секунд или минут. Однако может пройти время, прежде чем это превратится в проблему. У всех людей это происходит индивидуально и зависит от места, где образовался тромб, а также и от других многих факторов. Лучшее, что может сделать человек это обращать внимание на симптомы, передает Pravda.ru.

Список симптомов образования тромбов состоит из: отека, изменения цвета кожи, боли, теплой кожи и проблем с дыханием.

Ранее сообщалось, что врачи перечислили неочевидные симптомы приближающегося инсульта. Высокий уровень холестерина в организме человека может стать причиной серьезных проблем.

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