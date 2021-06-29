Врачи перечислили основные симптомы образования тромбов

Москва, 29 июня. Шумиха вокруг тромбоза поднялась после информации о случаях тромбоэмболических осложнений у людей, которые вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

Некоторые страны отказались от вакцины AstraZenza после сообщений об опасном побочном эффекте, который заключается в образовании тромбов, но сгустки появляются в крове не только из-за этого препарата.

Сгустки крови могут образоваться за несколько секунд или минут. Однако может пройти время, прежде чем это превратится в проблему. У всех людей это происходит индивидуально и зависит от места, где образовался тромб, а также и от других многих факторов. Лучшее, что может сделать человек — это обращать внимание на симптомы, передает Pravda.ru.

Список симптомов образования тромбов состоит из: отека, изменения цвета кожи, боли, теплой кожи и проблем с дыханием.

Ранее сообщалось, что врачи перечислили неочевидные симптомы приближающегося инсульта. Высокий уровень холестерина в организме человека может стать причиной серьезных проблем.