Посол США провел первые переговоры после возвращения в Москву

Москва, 29 июня. Посол США в России Джон Салливан рассказал о прошедших переговорах с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

На прошлой недели Салливан сообщил о возвращении в Россию. Дипломат отметил, что рад вернуться в Москву, чтобы «продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России». Не прошло и 24 часов, как дипломат приступил к работе.

В первую очередь Салливан встретился с Юрием Ушаковым, помощником президента России. На переговорах шла речь о российско-американском саммите, прошедшем в Женеве.

«В Кремле я встретился с послом Ушаковым. Мы оба согласились с тем, что встреча [президентов США и РФ] в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждения широкого круга вопросов», — рассказал Саливан.

Он сообщил, что США и Россия взаимодействуют для решения проблем с выдачей виз. В ближайшие полгода необходимо прийти к выводу, смогут ли две страны «прийти к более конкретным достижениям».

Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве не сможет оказывать консульские услуги с 1 августа в полной мере из-за запрета нанимать персонал из России и третьих стран.