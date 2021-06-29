Карты «Мир» с 1 июля начнут принимать почти все магазины России

Москва, 29 июня. Карты платежной системы «Мир» начнут в обязательном порядке принимать российские магазины, выручка которых за прошлый календарный год превысила 20 миллионов рублей.

Такие изменения были внесены в закон о защите прав потребителей и начнут действовать с 1 июля текущего года. Как сообщает РИА Новости, сегодня карты отечественной платежной системы должны принимать продавцы, чья выручка за год превышает 30 миллионов рублей. Целью нововведения является сокращение оборота наличных денежных средств и ужесточение контроля за их движением.

По словам руководителя отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максима Макарова, нововведение будет полезным для покупателей, которые привыкли везде расплачиваться картой и часто даже не имеют дела с наличными.

«Но не стоит забывать и о том, что на определенную категорию товара по закону установлены максимальные наценки, так вот зачастую выручка торговцев по этим категориям ниже стоимости эквайринга, то есть принимать карту, если в корзине есть такой товар, становится невыгодно», — заявил Макаров.

Также известно, что с 1 июля Центробанк может обязать поставщиков платежных приложений добавить в них возможность расплачиваться картой «Мир».

Ранее стало известно, что платежная система «Мир» в России оказалась популярнее Visa и Mastercard.