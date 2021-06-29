Спортивный тренер развеял миф о норме воды в два литра

Москва, 29 июня. Существует много мифов относительно спорта и здорового образа жизни. Спортивный тренер из Литвы Гитис Бейкус объяснил, как нужно пить воду и чему можно верить.

В летний сезон количество потребляемой жидкости существенно возрастает. Это естественная и правильная потребность, но пить воду нужно постепенно, поскольку это способствует лучшему усваиванию. Об этом сообщает ИноСМИ.

Очень распространена информация о том, что человек ежедневно должен пить минимум два литра воды. Эксперт утверждает, что это некорректно, поскольку для вычисления объема нужно знать данные человеческого организма: пол, масса тела. Также имеет значение окружающая температура воздуха, погода. Национальная академия наук США утверждает, среднестатистически женщины должны выпивать за сутки 2,7 литра жидкости, а мужчины — не менее 3,7 литров.

«Эти цифры могут сначала удивить, однако было установлено, что американец среднего телосложения может употребить такое количество. В нашей стране есть сезонность, поэтому и потребление жидкости также варьируется в зависимости от времени года», — утверждает тренер.

Он добавил, что речь идет о жидкости. Просто выпить столько воды сложно. Однако в эту категорию попадают супы, соки, фрукты и прочие источники жидкости, и все это помогает сохранять водный баланс в организме.

«Наверное, многие замечали, как жители южных стран пьют кофе. Обычно они одновременно пьют и воду. Это правильный способ, и я думаю, что такую привычку следует развивать и нам. Таким образом мы компенсируем негативное воздействие кофеина. Также газированная вода имеет больше положительных свойств, чем отрицательных», — заявил Бейкус.

Необязательно следовать определенным нормам, добавил эксперт. В случае обезвоживания организм сам подаст сигнал через жажду.

Ранее известный российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые могут продлить жизнь.