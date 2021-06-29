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Россияне стали лучше платить по «плохим» долгам

  /   Обновлено: 29 июня 2021 06:32
Общество
Россияне стали лучше платить по «плохим» долгам
pixabay.com

Москва, 29 июня. Россияне стали лучше идти на контакт и погашать свои долговые обязательства с введением новых ограничений из-за коронавируса, говорится в исследовании ID Collect.

По данным коллекторского агентства, россияне сдерживали обещания заплатить по "плохим" долгам. Так, в Москве, Московской области и Петербурге контактность заемщиков выросла с 33% до 37%, а показатель сдержанных обещаний погасить долг — с 67,5% до 70%.

Положительная динамика наблюдается и в других регионах России. В частности, в Ивановской, Калининградской и Нижегородской областях — с 31% до 32% и с 64% до 66% соответственно, пишет РИА Новости.

Эксперт Эльман Мехтиев рассказал россиянам о способах, которые позволят справиться с долговой нагрузкой. Он советует избегать повышения суммы платежей над доходами и договориться с банком о реструктуризации кредита.

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