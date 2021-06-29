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Новый способ заражения коронавирусом открыли ученые из США

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Наука
Новый способ заражения коронавирусом открыли ученые из США
pixabay.com

Вашингтон, 29 июня. Американские ученые выяснили, что одна из мутаций коронавируса позволяет ему поражать клетки человека без применения спайкового белка.

По данным Phys.org, раньше считалось, что для проникновения в клетку инфекция использовала рецептор ACE2, однако новый способ поражения позволяет вирусу находить альтернативные пути заражения.

Соответствующее открытие было сделано после эксперимента над раковыми клетками легких и верхних дыхательных путей на восприимчивость к SARS-CoV-2. Оказалось, что мутация E484D S все еще подвержена действию антител в сыворотке вакцинированных пациентов, а вот сыворотка крови переболевших оказалась практически неэффективной.

Ученые пока не могут сказать, использует ли новая мутация вируса альтернативный путь заражения в реальных условиях, когда человек инфицирован SARS-CoV-2. Перед тем, как этот вопрос будет решен, необходимо найти альтернативный рецептор, который инфекция использует для попадания в клетки.

Ранее главный врач калининградской инфекционной больницы рассказала, когда коронавирус покинет человечество.

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