Китайский эксперт назвал дедолларизацию России насмешкой над США

Пекин, 29 июня. Отказ России от доллара — это протест, насмешка и презрение гегемонии Вашингтона.

Это мнение высказал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь. Эксперт уверен, что отказ России от доллара слабо отразится на стране, потому что статус рубля как законного платежного средства является стабильным, а объемы торговли между Россией и США слишком малы, сообщает РИА Новости.

Отказ России от доллара негативно скажется только на США. Дедолларизация поставит Вашингтон в неловкое положение перед союзниками, что и является унижением для Вашингтона.

Ранее сообщалось, что аналитик предсказал изменение курса рубля на этой неделе. Рекордно дорогая нефть укрепляет позиции рубля.