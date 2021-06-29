Названо самое безопасное место от коронавируса для детей

Москва, 29 июня. Летний детский лагерь является наиболее безопасным от коронавируса местом для ребенка даже без сдачи ПЦР-теста.

В летних лагерях при соблюдении всех антиковидных мер риск заразиться коронавирусом остается минимальным. Об этом рассказал председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилов «Известиям».

«Там организован постоянный медицинский контроль, термометрия дважды в день, моментальная медпомощь, моментальная изоляция в случае заболевания», — сказал он.

В детских учреждениях риск заболеть коронавирусом ниже, чем в торговом центре в связи с жестким соблюдением мер и отменой родительских дней. Однако остается вероятность того, что в лагерь приедет болеющий ребенок. Эту проблему может решить вакцинация от коронавируса, рассказала председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. Специалисты также не советуют после вакцинации долгое время загорать, чтобы избежать аллергических реакций, информирует «Север-Пресс».

Ранее россиянам объяснили, почему неважно знать свой штамм коронавируса. Знание штамма коронавируса необходимо для тактики лечения болезни, но лучше не лечить заболевание, а предупредить его, тренировать иммунитет. Лучшим способом тренировки организма является вакцинация.