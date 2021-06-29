Пользователи сервисов Google массово пожаловались на сбои

Вашингтон, 29 июня. Пользователи Google в США в понедельник столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, сообщает отслеживающий работу интернет-ресурсов сервис Downdetector.

С поиском связан 61% неполадок, 39% проблем — с входом в аккаунт. Сообщившие о проблемах пользователи в США также жалуются на сбой в работе видеохостинга YouTube, который принадлежит компании Google. Большинство сообщений касаются неполадок в работе сайта и сложностей с просмотром видео.

Пользователи YouTube и Google уже сталкивались со сбоями в работе платформ в начале июня. Около 76% пользователей платформы видеохостинга жаловались на проблемы с просмотром видеороликов, 18% — на работу сервиса, и 4% не могли войти в свой аккаунт.