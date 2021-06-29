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Кабмин планирует выделить 500 млн руб. на продвижение российского кино

Общество
Кабмин планирует выделить 500 млн руб. на продвижение российского кино
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Москва, 29 июня. Правительство планирует выделить российским киностудиям и IT-компаниям 500 млн рублей на международное продвижение, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

На субсидии претендуют 11 компаний, которые прошли первый этап отбора. На поддержку почти 20 полнометражных фильмов могут направить 360 млн рублей. Еще свыше 90 млн рублей получить могут 25 мультфильмов и два сериала. Средства распределяются по линии поддержки IT-компаний и кинокомпаний, но первые практически не пользуются предложением, сообщает со ссылкой на РЭЦ, который выступает оператором распределения субсидий, передает газета «Известия».

Субсидии выделяются на безвозвратной основе. Но в программе могут участвовать только компании, работающие не менее трех лет. Их экспортная выручка за предшествующий год должна составлять не менее 7 миллионов рублей. Кроме того, им предстоит представить сведения об увеличении экспортной выручки на сумму, превышающую субсидии минимум втрое.

Ранее сообщалось, что зрители 20 стран по всему миру смогут увидеть лучшие работы отечественного кинематографа. Это стало возможно благодаря международном онлайн-рынку Key Buyers Event.

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россия кино субсидии
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